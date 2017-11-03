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(Görüntülü Haber) Antalya'da kaçak güneş gözlüğü operasyonu

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonda, 2 milyon 461 bin 140 TL değerinde 31 bin 435 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi

03 Kasım 2017 19:51

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü\'nün gerçekleştirdiği operasyonda, 2 milyon 461 bin 140 TL değerinde 31 bin 435 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, Türkiye\'ye kaçak yollarla getirilen çok sayıda güneş gözlüğü olduğu yönünde istihbarat aldı. Yapılan incelemelerde Antalya\'da çok sayıda işyeri ve depoda kaçak güneş gözlüğü olduğu tespit edildi. Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü\'nün koordinesinde belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Tamamı tanınmış ünlü markalardan oluşan faturasız, piyasa değeri 2 milyon 461 bin 140 TL olan, 31 bin 435 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi. Güneş gözlüklerine el konulurken gözaltına alınan bir kişi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\'na muhalefetten adliyeye sevk edildi.

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