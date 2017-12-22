(Görüntülü Haber) Antalya'da işten çıkarılan garson 3 kişiyi öldürüp, intihar etti (6)

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Konyaaltı ilçesinde, garson olarak çalıştığı restorandaki işinden çıkarılan Saddam Korkmaz (26), eski patronu Gani Kocabaş (50) ile restoran çalışanı Şenol Öztaş (47) ve gıda mühendisi Gizem Ege\'yi (30) pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.



Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 607 Sokak\'taki restorana, saat 10.30 sıralarında gelen Saddam Korkmaz, 2 gün önce işine son veren iş yeri sahibi Gani Kocabaş\'ı hırkasına sarıp getirdiği pompalı tüfekle öldürdü. Daha sonra restoran çalışanı Şenol Öztaş\'ı da ateş ederek, öldüren Korkmaz, ardından restoranın alt katına indi. Restoranda gıda mühendisi olarak çalışan Gizem Ege ile bir süre boğuşan Korkmaz, etkisiz hale getirdiği kadını da tüfekle ateş ederek öldürdü. Restoranda bir süre diğer çalışanları da arayan Korkmaz, bulamayınca aynı silahla intihar etti. Çalışanların olay sırasında, korkuyla buzhaneye saklandığı belirtildi.



YAKINLARI, FENALIK GEÇİRDİ



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Restorana gelen ölenlerin yakınları ise fenalık geçirdi. Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Uzunkaya, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Saddam Korkmaz\'ın 2 gün önce işten çıkarıldığı için patronuyla tartıştığını kaydeden Uzunkaya, \"Bugün de saat 10.30 sıralarında, olay mahalline geliyor. Elinde pompalı tüfeği hırkasıyla sarmış, saklamış. Kayıtlarda, görüntülerde çok net görülüyor. İş yeri sahibini yanına yaklaşırken, farkına varmadan arkasından kafasına ateş ediyor. Onu öldürdükten sonra koşarak, bodrum kata iniyor. Mutfakta çalışanlardan bir diğer şahsı hemen aynı şekilde başına ateş ediyor. Diğer bir çalışan gıda mühendisi bir bayan ile boğuşma oluyor. Bayana da ateş edip, öldürüyor. Diğer çalışanlar ise bu sırada saklanıyor. Onları da belli ki öldürecek. Tamamen tümünü imha etmeyi kafasına koymuş bir cinnet hali görüntüsü var. Onlar, saklanınca bu sefer kendisi başına ateş etmek suretiyle intihar ediyor\" dedi.



Antalya Emniyet Müdürü Uzunkaya, Saddam Korkmaz hakkında terör örgütü PKK\'ya üyelikten 2011 yılında işlem yapıldığını da belirtti. Uzunkaya, ailelere başsağlığı ve sabır dilediğinde bulundu.



Öte yandan cenazeler, polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracına konularak, adli tıp morguna götürüldü. Saddam Korkmaz\'ın 5 yıldır restoranda garson olarak çalıştığı, 2 gün önce işten çıkarıldığı belirtildi.