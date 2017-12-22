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(Görüntülü Haber) Antalya'da işten çıkarılan garson 3 kişiyi öldürüp, intihar etti (5)

GİZEM EGE, 2 AY ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ Antalya'da çalıştığı restorandaki işinden çıkarılan Saddam Korkmaz'ın pompalı tüfekle öldürdüğü 3 kişiden gıda mühendisi Gizem Ege'nin cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı

22 Aralık 2017 20:05

GİZEM EGE, 2 AY ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ Antalya\'da çalıştığı restorandaki işinden çıkarılan Saddam Korkmaz\'ın pompalı tüfekle öldürdüğü 3 kişiden gıda mühendisi Gizem Ege\'nin cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı. Eşi Emin Ege\'nin, cenazeyi teslim alırken oldukça üzgün olduğu görüldü. Gizem Ege\'nin kayınpederi Ali Rıza Ege, bir çocuk annesi gelininin 3 yıldır iş aradığını, 2 ay önce iş bulduğunu belirterek, \"Benim gelinim melek gibiydi\" dedi. Gizem Ege\'nin cenazesi, Uncalı Şehir Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

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