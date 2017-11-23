(Görüntülü Haber) Antalya'da hava destekli uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Finike ilçesinde komando birliklerinin katılımıyla hava destekli operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Finike ilçesi Yuvalı Mahallesi\'nde, \'suç işleme amacıyla örgüt kurmak\' ve \'örgüt kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak\' suçu işlediği belirlenen 19 şüpheliye yönelik operasyon yaptı. Finike Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde dün saat 06.00\'da yapılan operasyona KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Finike, Kumluca, Demre, Kemer İlçe Jandarma komutanlıkları ile Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri katıldı. Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı\'na bağlı bir helikopterin de hava desteği verdiği baskında 19 şüpheliye ait 13 adres eş zamanlı arandı. 16 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 89 gram eroin, 32 gram kubar esrar, 14 adet uyuşturucu hap, 1 av tüfeği ve bu tüfeğe ait 11 dolu fişek ele geçirildi. Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.