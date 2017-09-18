(Görüntülü Haber) Antalya'da ders zili çaldı

Mehmet ÇINAR- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA-DHA) ANTALYA\'da 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı açılışında ilk ders zili Vali Münir Karaloğlu tarafından öğrencilerle birlikte çalındı. Antalya\'da 1556 okulda 440 bin 846 öğrenci ve 29 bin 379 öğretmen ders başı yaptı. Yeni eğitim öğretim yılının Antalya?daki açılış töreni, Kepez Fikret Haluk Saraçoğlu İlkokulu?nda düzenlendi. Törene Vali Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya milletvekili Mustafa Köse, Garnizon Komutanı Piy. Alb. Tahir Savran, Başsavcı Ramazan Solmaz, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ile veliler ve öğrenciler katıldı. İLK DERS ZİLİ VALİDEN Yeni eğitim ve öğretim yılı açılış töreninde bu yıl dördüncü sınıfa giden öğrenciler, birinci sınıf öğrencilerine çiçek takdim etti. Törende hem yeni okulun hem de yeni ders döneminin açılışı protokol üyeleriyle birlikte öğrencilerle yapıldı. Vali Münir Karaloğlu, ilk ders zilini öğrencilerle birlikte çaldı. Ardından sınıf ziyaretleri gerçekleştirildi ve öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Ders kitapları sıralarında ücretsiz olarak hazır olan öğrencilere ayrıca 15 Temmuz Darbe girişimini anlatan kitapçıklar dağıtıldı. BÜYÜK BİR EĞİTİM ORDUSU Öğrenciler, öğretmenler, veliler ve yöneticilere yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Vali Karaloğlu, ?Antalya her konuda olduğu gibi milli eğitimde de Türkiye\'nin en önemli vilayetlerinden biri. 1556 okulda, 440 bin öğrenci, 29 bin 379 öğretmenle çok büyük bir eğitim ordusuyuz. İnşallah 2017-2018\'de bu eğitim kadrosu, velilerle birlikte bundan önceki yıllardan daha başarılı bir eğitim öğretim yılı yılı geçireceğimizi temenni ediyorum. Devlet, hükümet ve millet olarak bütün hedefimiz çocuklarımızı milli ve manevi değerlerine bağlı, kendi öz kültürüyle, kendi medeniyet kodlarımızla yetiştirmek ama aynı zamanda dünyayı tanıyan ve bilen, teknolojiyi iyi kullanan ve ülkesini geleceğe emin adımlarla taşıyacak nesiller yetiştirmek en büyük amacımız dedi. HAYIRSEVERİN İSMİ YENİ OKULA VERİLDİ Törenin gerçekleştiği okulun binasının devlet tarafından yeni yaptırıldığını belirten Vali Karaloğlu, Santral Mahallesi\'nde hayırsever Fikret Haluk Saraçoğlu tarafından yaptırılan ve devlete bağışlanan okulun kentsel dönüşüm kapsamında tüm binalarla birlikte yıkıldığını, yerine yaptırılan bu okula da Fikret Haluk Saraçoğlu\'nun adının verildiğini söyledi. Karaloğlu, ?Bizim devlet olarak Fikret beyle protokolümüz vardı. Fikret beye, \'kıyamete kadar senin ismin okulda yaşayacak\' sözünü vermiştik. Bu yeni açtığımız okulun ismi de Allah rahmet eylesin Fikret Haluk Saraçoğlu oldu dedi. OKULA BAŞLAMA SAATLERİNDE ÜÇLÜ SİSTEM Son bir haftadır Türkiye\'de \'sabah okullar kaçta başlayacak\' tartışması yaşandığına değinen Vali Münir Karaloğlu, her il valiliğinin, illerin kendi coğrafi konumlarına göre, güneşin doğma ve batma saatlerine göre okulların başlama saatlerini belirlediğini belirterek, Antalya\'da uygulanan üçlü sistemi şöyle anlattı ?İkili eğitim yapan okullarımız var. Sabahçı- öğlenci öğrencilerimiz var. İkili eğitim yapan okullarımızda en erken saat 07.30\'da ders zili çalacak. İkili eğitim yapan bir okulda 07.30\'dan önce okul idaresi veya milli eğitim ders zili çalmaya karar veremeyecek. 07.30\'dan sonra 07.40, 45, 50 olabilir ama erken 07.30\'da ders zili çalacak. Eğer okul tekli eğitim yapıyorsa o zaman en erken 08.00\'de ders zili çalabilecek. Yine okul idaresi, milli eğitim, servisçiler odası bir araya gelerek bunu 08.00\'den sonraki bir saate de planlayabilir. Yani 08.10, 20, 30, 40\'a kadar getirebilirler. Bizim belirlediğimiz saatler en erken ders zilinin çalabileceği saatlerdir. Eğer okulumuz özel okulsa bunda da en erken 08.30\'da ders zili çalabilecek. Buradaki kastımız, hem şehirdeki trafiği bir şekilde belli bir periyoda yaymak, hem de servisler bazen iki okula servis yapabiliyor, onlara böyle bir imkan sağlayabilmek için üçlü bir sisteme gittik. Güneşin doğma saatine göre de önümüzdeki dönemde okula başlama saatlerini yine değiştirebileceğiz. Bugün için belirlediğimiz saatler bu şekilde. BAŞARI DİLEDİLER Törende Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan da yaptıkları konuşmalarda, yeni eğitim öğretim yılında, öğrenci, veli ve öğretmenlere başarılar diledi.