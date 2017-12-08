T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Antalya'da Ak Parti'den ABD'nin Kudüs kararına tepki

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer, milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ile İl Müftüsü Osman Artan ve partililer, cuma namazı sonrası yaptıkları açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olar

08 Aralık 2017 20:32

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer, milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ile İl Müftüsü Osman Artan ve partililer, cuma namazı sonrası yaptıkları açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterdi. ABD Devlet Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs hakkında açıklamalarına tepki göstermek amacıyla Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer, milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ve Antalya Müftüsü Ahmet Artan, Muratpaşa Camisi\'nde cuma namazı sonrası partililerle bir araya geldi. Daha sonra Kazım Özalp Caddesi\'nde basın bildirisi okuyan Rıza Sümer, ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs açıklamasının hukuksuz olduğunu, insanlık vicdanını yaraladığını ve bölgedeki sorunları derinleştirdiğini vurguladı. Kudüs\'ün tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğuna dikkati çeken Sümer, \"Bu, bölgemizdeki barış ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir\" diye konuştu. Dünyadaki tüm Müslümanların, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olan Türkiye\'nin çağrısına kulak vererek Kudüs\'e sahip çıkacağına inandığını dile getiren Sümer, şunları söyledi: \"ABD\'nin bu kararı dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür. Bu hadise cumhurbaşkanımızın küresel sistemin çarpıklıklarına ve adaletsizliklerine karşı uzun zamandır dile getirdiği \'Dünya 5\'ten büyüktür\' itirazının haklılığını teyit etmiştir. İslam\'ın kalbine saplanmaya çalışılan bu hançere ancak tüm Müslümanların iki elin parmaklarının kenetlenmesi gibi bütünleşmesiyle engel olabiliriz. Biz Muslümanlar Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız.\" Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç de Donald Trump\'ın tek başına aldığı kararın hukuksuz olduğunu söyledi. Kararı bir Müslüman ve milletvekili olarak tanımadığını vurgulayan Enç, \"Kudüs bizim namusumuz, Kudüs bizim onurumuzdur. Birleşmiş Milletler kararına rağmen hukuki anlamda hiç bir şekilde bir yaptırımı olmamasına rağmen alınan bu karar tüm Müslüman dünyasında hezimete yol açmıştır. Köpekler istedi diye gökten kemik yağmaz. Filistin bizim canımız ciğerimiz, Kudüs onurumuzdur. Dünya 5\'ten büyüktür bunu anlayacaklar\" diye konuştu. Sümer ile Enç\'in konuşmaları sırasında partililer, tekbir getirerek \"Kudüs bizimdir bizim kalacak\" sloganı attı. Açıklamaların ardından İl Müftüsü Artan dua okudu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YILDIRIMANTALYA DHAANTALYA Ak PartiBaşkanı Rıza SümerGökcenEnçMüftüsü Osman ArtanABD Başkanı Donald Trump KudüsABD Devlet Başkanı Donald Trump KudüsAk PartiAntalya Müftüsü Ahmet Artan Muratpaşa CamisiDaha

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24