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(Görüntülü Haber) Antalya'da 3'lü dışişleri bakanları zirvesi

Tolga YILDIRIM- Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Soçi kentinde 22 Kasım'da düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirvenin hazırlıkları kapsamında Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla Antalya'da bir araya geldi

19 Kasım 2017 15:55

Tolga YILDIRIM- Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya\'nın Soçi kentinde 22 Kasım\'da düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirvenin hazırlıkları kapsamında Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla Antalya\'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani\'nin katılımıyla 22 Kasım\'da Soçi\'de düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirvenin hazırlıkları kapsamında Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Antalya\'da bir araya geldi. Belek Turizm Merkezi\'ndeki bir otelde düzenlenen dışişleri bakanlarının toplantısı, saat 11.00\'de başladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan üçlü görüşmede, Suriye\'de son ateşkes konusunda 1 yıldır yapılanlar, Suriye\'de siyasi çözüm ve ateşkesin kalıcı olması için neler yapılabileceği ele alındı.

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