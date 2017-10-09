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(Görüntülü Haber) Antalya'da 3 metruk bina yandı (2)

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 2'şer katlı 3 metruk bina yandı

09 Ekim 2017 12:16

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 2\'şer katlı 3 metruk bina yandı. Muratpaşa İlçesi Kışla Mahallesi 49\'uncu Sokak üzerindeki 2 katlı metruk binada, saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler bir yandan müdahale ederken, bir taraftan da 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne haber verdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışmalar sürerken, alevler bitişikteki 2 metruk binaya da sıçradı. Yarım saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında zarar gören 3 metruk binanın madde bağımlıları tarafından kullanıldığı öne sürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili polisin incelemesi sürüyor.

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