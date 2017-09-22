(Görüntülü Haber) Antalya'da 226 orman yangınında 2 bin hektar zarar gördü

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA genelinde bu yıl çıkan 226 orman yangınında toplam 2 bin hektarlık alan zarar gördü. Önceki yıllarda Manavgat ve Adrasan\'da çıkan orman yangınlarından sonra yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla ise bu alanlar yeniden yeşillendi. Türkiye yüzölçümünün yüzde 28\'i ormanlarla kaplıyken Antalya\'da bu oran yüzde 56 civarında. Antalya\'nın, çoğunluğunu kızılçam ormanlarının oluşturduğu 1 milyon 146 bin hektarlık orman varlığı bulunuyor. Kızılçam ormanlarının en büyük dezavantajı ise yangına karşı çok hassas olması. 15 DAKİKA KURALI Antalya Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk, orman yangınları konusunda üç farklı stratejileri olduğunu söyledi. Bunlardan ilkinin yangın öncesi, ikincisinin yangın sırasındaki faaliyetler, üçüncüsünün de yangın sonrası yapılan işlerle ilgili olduğunu belirten Türk, Antalya\'da 49 yangın gözetleme kulesi olduğunu kaydetti. Bu gözetleme kulelerinde 24 saat esasına göre çalışıldığını dile getiren Türk, çıkan her yangına 15 dakika içinde müdahale etmek üzere 110 noktada ekip binaları olduğunu aktardı. 226 ORMAN YANGINI ÇIKTI Bu yıl Antalya\'da çıkan orman yangını istatistiklerini de paylaşan Türk, 226 orman yangını çıktığını söyledi. Yangınlar sonucunda 2 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü kaydeden Türk, “Yanan alanların ağaçlandırma çalışmasına ara vermeden başladık. Şubat sonunda bu çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz. Önce yangın alanını temizliyoruz. Akabinde o yöreye uygun topladığımız tohumları doğal yöntemlerle her metrekareye denk gelecek şekilde ekiyoruz. Eğer tohumla başarı elde edemeyeceğimiz yerler var ise oralara iş makineleriyle teraslar yapıp dikim yapıyoruz. Yeniden ağaçlandırma yaparken olası bir yangını daha dar bir alanda tutma adına yanan alanların rehabilitasyonu kapsamında yangına dirençli ağaç türleriyle çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle yol kenarlarına zakkum, harnup, servi, fıstık çamı dikiyoruz\" diye konuştu. MANAVGAT VE ADRASAN\'DA DEĞİŞİM FOTOĞRAFLARA YANSIDI Antalya Orman Bölge Müdürlüğü\'nün yanan ormanlık alanları yeniden ağaçlandırma çalışmasının iki başarılı örneği fotoğraf karelerine yansıdı. Antalya tarihinin en büyük orman yangını olarak gösterilen 2008 yılında Manavgat\'ta çıkan yangında yaklaşık 10 bin hektarlık kızılçam ormanı kül oldu. Bu alanda yapılan çalışmalar sonrasında alan yeniden yeşillendi. Diğer büyük yangın ise Antalya\'nın Kumluca ilçesindeki tatil merkezi Adrasan\'da geçen yıl haziran ayında çıktı. Yangın sonrası bölgenin turizme peşkeş çekileceği iddia edilip kampanyalar başlatılmıştı. Yakın zamanda aynı açıdan çekilen fotoğraf karelerinde, alanın ekilen tohumlar ve teraslara dikilen fidanlar sonrasında yeşillendiği görüldü.