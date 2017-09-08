(Görüntülü Haber) Antalya'da 150 hektarlık ormanlık alan yandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Aksu İlçesi\'ndeki ormanlık alanda dün sabaha karşı çıkan ve öğle saatlerinde kontrol altına alınan yangın, gece yeniden başladı. Yangında şu ana kadar 150 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Aksu İlçesi Karaöz mevkiindeki ormanlık alanda dün sabaha karşı belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı 13 helikopter, 3 amfibi uçak, 80 arazöz, 400 işçi ve 6 dozerle müdahale edildi. Sarp bir arazide çıkan ve ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangın, dün öğle saatlerinde kontrol altına alındı. Sarp alanın tepe noktasında iki noktada gece yarısı yeniden başlayan yangına, havadan ve karadan müdaale edildi. Antalya Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk, yangının dört bir tarafını çevirdiklerini söyledi. Türk, alevlerin, yangının ilk saatlerinde Köseler Mahallesi\'ni tehdit ettiğini, tüm ekipleri bölgeye yönlendirip dozerlerle önlem aldıklarını kaydetti. Yangını kısmen kontrol altına aldıklarını aktaran Türk, \"Ancak yer yer rüzgarın yön değiştirmesiyle yangın etkili oluyor. Arazinin meyilli ve rüzgarın çok değişken olması bizi zorluyor. Şu ana kadar 150 hektarlık alanın yandığını tahmin ediyoruz\" dedi. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yollar açtıklarını ve ekiplerin yoğun mücadele ettiğini söyleyen Türk, \"İlk hedefimiz yerleşim yerlerinin zarar görmesini engellemekti. Bunu da başardık. Can ve mal kaybı söz konusu değil. Yoğun şekilde çalışmalara devam ediyoruz\" dedi.