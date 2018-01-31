(Görüntülü Haber) Antalya'da 10 FETÖ şüphelisi adliyede

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 kişi, adliyeye sevk edildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonla çeşitli meslek gruplarına mensup aralarında kadınların da bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı tespit edilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından adliyeye sevk edildi.