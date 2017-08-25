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(Görüntülü Haber) Antalya Otogarında talep büyükşehirlere

Mustafa KOZAK/ANTALYA, (DHA) KURBAN Bayramına sayılı gün kala Antalya otogarında yoğunluk başladı

25 Ağustos 2017 16:30

Mustafa KOZAK/ANTALYA, (DHA) KURBAN Bayramına sayılı gün kala Antalya otogarında yoğunluk başladı. Kamu çalışanları için tatilin 10 güne uzatılması nedeniyle özellikle İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa gibi kentlere talep bayram öncesi arttı. Firmalar bu illere talebin artması üzerine ek seferler koymaya başladı.Van ile Antalya arasında çalışan bir otobüs firmasında şoförlük yapan Mahmut Ağıl, şu anda bizde bayram hareketliliği olmadığını, araçların boş gelip gittiğini söyledi. Ağıl, \"Ben Van\'dan Antalya\'ya 8 yolcu ile geldim\" dedi. Konya merkezli bir otobüs firmasının bölge müdürü Ayhan Kaya ise otobüs sektörünün şu anda can çekiştiğini savundu. 3 yıl öncesinin işlerini bile göremediklerini belirten Kaya, \"Antalya\'dan Konya\'ya kaldırdığımız araçta 10 yolcu var. Sezonun ortasında böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Normal seferlerimiz yemin ediyorum yüzde 50 dolulukla ancak yapılıyor. Bu nedenle şu anda ilave yapacak, ek sefer koyacak bir pozisyon yok. Sadece biz değil, bütün firmalar aynı durumda\" dedi. BÜYÜK FİRMALARIN EK SEFERLERİ ŞİMDİDEN DOLDU Antalya merkezli bir firmanın çalışanı olan Sadık Dilmaç ise şu anda mevcut seferlerle faaliyetlerine devam ettiklerini açıkladı. Talebin olması halinde ek seferler koyacaklarını belirten Dilmaç, büyük şehirlere talebin daha fazla olduğunu söyledi. İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara gibi kentlere yolcu taşıma hizmeti veren büyük firmaların ek seferlerinin bile şimdiden dolduğu belirtiliyor. Ulusal çaptaki bir firmada bilet satış görevlisi olarak çalışan Süleyman Aydın, ayın 25\'inden itibaren seferlerin dolduğunu, bu nedenle ek seferler konduğunu söyledi. Bazı günlerde ek seferlerde de yer kalmadığını aktaran Aydın, dönüş biletlerinin de tükendiğini söyledi.

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