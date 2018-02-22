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(Görüntülü Haber) Antalya merkezli uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA merkezli Muratpaşa ve Konyaaltı ilçeleri ile İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1'i kadın, 14 kişi gözaltına alındı

22 Şubat 2018 19:46

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA merkezli Muratpaşa ve Konyaaltı ilçeleri ile İstanbul\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1\'i kadın, 14 kişi gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takipte İstanbul\'dan temin edilen uyuşturucuyu Antalya kent merkezinde torbacı olarak tabir edilen kişilere satıldığını belirleyen ekipler, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçeleri ile İstanbul\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda P.A. adlı kadın ile E.B., E.Ç., Z.A., M.N.S., B.Ö., H.K., H.A., E.A., H.A., Y.Y., İ.Y., M.M. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 362.9 gram metamfetamin, 11.6 gram kokain, 11.2 gram esrar, 0.5 gram sentetik cannabinoid, 3 ecstasy hap, 3 hassas terazi, 2 bong, 2 ruhsatsız tabanca, 23 mermi, 1 sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguları tamamlanan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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