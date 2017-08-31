(Görüntülü Haber) Antalya Cumhuriyet Meydanı açılışında Murat Boz konseri

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Murat Boz konseri ile devam etti. Konser öncesi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Cumhuriyet Meydanı\'nın açılışı yapıldı.



\'Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesi\' kapsamında Temmuz ayından başlatılan yenileme çalışmaları tamamlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri öncesi Antalya protokolunun katıldığı törenle meydanın açılışı yapıldı. Açılışa, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ile Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve çok sayıda davetli katıldı.



Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği gecede konuşan Başkan Menderes Türel, 95 yıl önce hürriyet ve istiklal savaşını kazanan büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha minnetle andıklarını belirterek şöyle konuştu:



\"95 yıl önce Sakarya\'da, Dumlupınar\'da dalgalanan şanlı bayrağımız bugün burada Antalya Cumhuriyet Meydanı’nda aynı heyecanla dalgalanmaktadır. Bayrağımızı yere düşürmeyen bütün kahramanları ve şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos coşkusu için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Atatürk, Antalya için ‘Dünyanın en güzel yeri’ demiştir. Bizim hedefimiz Atatürk\'ün sözünü yerine getirmektir. Antalya bu sıfata layıkıyla taşımaktır. 2023, yani Cumhuriyetimizin 100\'üncü yılında bu hedefe tam anlamıyla ulaşmak mecburiyetindeyiz. 30 Ağustos vesilesiyle hem Zafer Bayramı kutlaması, hem de Cumhuriyet Meydanı\'nın yeni düzenlemesinin açılışını yapıyoruz. Cumhuriyet Meydanı\'nı adına layık bir meydan yapmanın mutluluğunu yaşıyorum.\"



Konuşmasının ardından Başkan Türel kalabayığın arasına inerek, Murat Boz\'un konserini izledi. Türel\'e, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, elinde Türk bayrağıyla eşlik etti. Sevilen şarkılarını söyleyen Boz, ardından elinde Türk Bayrağı, 10. Yıl Marşı\'nı seslendirdi. Boz\'a protokol ve vatandaşlar da ellerindeki bayrakları sallayıp hep bir ağızdan eşlik etti. Bir ara konserini kesen Boz\'a, Türel çiçek vererek Antalyalılar adına teşekkür etti. 1.5 saate yakın sahnede kalan şarkıcı, genç kızların sevgi çığlıkları arasında konserini tamamladı.