(Görüntülü Haber) Annesi ölen yavru güvercin için seferber oldular

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de merkez Kocasinan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, annesi ölen yavru güvercin için seferber oldu. Merkez Kocasinan Belediyesi Camii Kebir Mahallesi’nde 10 katlı bir iş merkezinin teras kat balkonunda annesi ölen yavru güvercine sahip çıktı. Annesinin ölmesi ile birlikte güvercinin bakıma muhtaç olduğu ve bu nedenle ihbar üzerine ekiplerin harekete geçtiği ifade edildi. Hayatta kalma mücadelesi veren yavru güvercinin bulunduğu teras katın balkonuna gelen ekipler, çaresiz güvercini kafese koyarak koruma altına aldı. Kocasinan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü Şefi Mehmet Doğan, şöyle reri: “Duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine yavru güvercinin annesinin öldüğünü tespit ettik. Bu nedenle bazı tehlikelere karşı yavru güvercini koruma altına aldık. Bundan sonraki süreçte bakımını yapıp, bir süre sonrada doğaya bırakacağız. Bu gibi konularda vatandaşlarımız bize bilgi verdikleri takdirde gereken neyse ekiplerimiz yapmaya hazır. Herkesi dünyayı paylaştığımız diğer canlılar olan hayvanlara sahip çıkmaya ve bu konularda duyarlı olmaya davet ediyoruz.\"