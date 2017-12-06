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(Görüntülü Haber) Annenin kızına son vedası yürek burktu

Mehmet YİRUN- Emre BAŞTUHAN/MURATLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde aynı fabrikada çalıştığı Alparslan İşcan'ın sokak ortasında başına tek el ateş ederek öldürdüğü 19 yaşındaki Ayşe Öztürk'ün cenazesi, gözyaşları arasında toprağa veri

06 Aralık 2017 19:22

Mehmet YİRUN- Emre BAŞTUHAN/MURATLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Muratlı ilçesinde aynı fabrikada çalıştığı Alparslan İşcan\'ın sokak ortasında başına tek el ateş ederek öldürdüğü 19 yaşındaki Ayşe Öztürk\'ün cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Yazmalı tabutta kızının yüzüne son kez bakan anne Sevim Öztürk, \"Ay benim güzel yavrum. Kalk be Ayşem, annem. Sana kıyan o eller kırılsın. Sen benim meleğimdin\" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Muratlı ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan Ayşe Öztürk, dün sabah Kazımdirik Mahallesi\'nde oturduğu evinden işyerine gitmek için çıktı. Saat 08.30 sıralarında yanına gelen aynı fabrikadan arkadaşı Alparslan İşcan, genç kızın başına tek el ateş ederken babası Hamza İşcan ile birlikte kaçtı. Olay yerinde yaşamını yitiren Ayşe Öztürk\'ün cenazesii İstanbul Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsi incelemesi ardından ailesi tarafından alınarak Muratlı ilçesine getirildi. En sevdiği yazması tabutuna konulan genç kız, helallik için baba evine götürüldü.. Ayşe Öztürk’ün tabutunun cenaze aracından indirildiği sırada feryatlar yükseldi. \'SON KEZ YÜZÜNÜ GÖRDÜLER\' Baba Raşit, anne Sevim Öztürk kızlarının son kez yüzünü görmek için tabutun açılmasını istedi. Kızının yüzünü gören anne Sevim Öztürk, \"Ay benim güzel yavrum. Kalk be Ayşem annem. Sana kıyan o eller kırılsın. Sen benim meleğimdin. Güzel yavrumdun\" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Acılı baba Raşit Öztürk da kızının tabutuna sarılarak, \"Babam benim ah güzel nasıl kıydılar sana?\" diyerek gözyaşı döktü. Evde okunan duanın ardından genç kızın cenazesi Kazımdirik Camii\'ne getirildi. Genç kızın cenaze namazına Muratlı Kaymakam Vekili Hayrabolu Kaymakamı İsmail Bayata, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe ailenin yakınları genç kızın arkadaşları katıldı. Sokak ortasında öldürülen Ayşe Öztürk, daha sonra gözyaşlarıyla toprağa verildi. \'SUSMA HAKKINI KULLANDI\' Ayşe Öztürk\'ün toprağa verildiği saatlerde, olaydan sonra ormanlık alanda babası Hamza İşcan ile birlikte yakalanan katil zanlısı Alpaslan İşcan, çelik yelek giydiren polis ekiplerince, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Alpaslan İşcan\'ın ifadesi için götürüldüğü Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü\'nde susma hakkını kullandığı, babası Hamza İşcan\'ın ise psikolojik tedavi gördüğünü ifade ederek, \"Kullandığım ilaçlar nedeniyle hiç bir şey hatırlamıyorum\" dediği ifade edildi. Muratlı ilçesinde Ayşe Öztürk ile aynı fabrikada işçiyken tanışan Alpaslan İşcan\'ın genç kıza karşı platonik aşk beslediği, dönem dönem bu konuda rahatsız ettiği ve karşılık vermediği içinde öldürdüğü iddia edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürüyor.

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