(Görüntülü Haber) Anne, okul koridorunda oğlunun öğretmenini bıçakladı (2)

ÖGRETMEN TABURCU OLDU



Bursa\'da bu sabah merkez Yıldırım İlçesi İhsan Dikmen İlkokulu\'nda meydana gelen olayda, bir öğrencisinin annesinin bıçaklı saldırısı sonucu sırtından ve kolundan yaralanan öğretmen Tolga Daştan, Muradiye Devlet Hastanesi\'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.



Olayın duyulmasının ardından okula gelen birçok veli, eğitimin devam etmesine rağmen çocuklarını alarak evlerine döndü.



ŞİDDETE KINAMA



Türk Eğitim-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Selçuk Türkoğulu olay sonrası okula giderek bigi aldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Türkoğlu, \"Bu okulda daha önceden benzer olaylar yaşandı. Bursa\'da okullarımızın güvenliği ne yazık ki çocuklarımıza emanet. Okullarda resmi güvenlik görevlisi olmadığı müddetçe şiddetin önüne geçilemeyecektir. Şöyleki; tekli öğretim yapan okullar için en az bir , ikili öğretim yapan okullar için en az iki güvenlik görevlisi hizmeti alımı yapılmalılıdır. Ayrıca öğretmene saldırı topyekün eğitime, bilime ve Türkiye\'nin geleceğine yapılan saldırıdır. Şiddetli kınıyoruz. Uzun süredir belli mihraklarca kamu çalışanlarının itibasızlaştırılmasının bir sonucudur bu\" dedi.

