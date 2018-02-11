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(Görüntülü Haber) Anne ile engelli 2 kızı, yangında yaşamını yitirdi

Sait KUZU/TERME (Samsun), (DHA)- SAMSUN’da bir gözü görmeyen Sevim Semiz (80) ile ikisi de görme, işitme ve konuşma engelli olan kızları Emine Semiz (58) ve Havva Gülen (60), evde çıkan yangında yaşamını yitirdi

11 Şubat 2018 15:17

Sait KUZU/TERME (Samsun), (DHA)- SAMSUN’da bir gözü görmeyen Sevim Semiz (80) ile ikisi de görme, işitme ve konuşma engelli olan kızları Emine Semiz (58) ve Havva Gülen (60), evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Terme İlçesi Özyurt Mahallesi Özyurt Sokak’ta Sevim Semiz ile kızı Emine Semiz’in birlikte yaşadığı evde, bugün saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Bu sırada eve gelen Sevim Semiz\'in torunu Selim Yağcı, yükselen alevleri görüp, itfaiyeye haber verdi. Ardından alevlerin arasına dalan Yağcı, anneanesini dışarı çıkardı, ancak bu sırada içeride bulunan her ikisi de görme, işitme ve konuşma engelli olan teyzeleri Emine Semiz ile bir süre önce İstanbul\'dan gelen Havva Gülen\'e ulaşamadı. Dumandan etkilendiği belirlenen Sevim Semiz\'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip, yangını söndürdü. Ekiplerin içeride yaptığı araştırmada, kızkardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Sevim Semiz ile kızlarının cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Terme Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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