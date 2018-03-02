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(Görüntülü Haber) Anne ile 2 çocuğu hırsızlık turuna çıkmış

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 10 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen anne ile oğlu ve kızı, güven timinin operasyonuyla yakalandı

02 Mart 2018 19:23

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, 10 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen anne ile oğlu ve kızı, güven timinin operasyonuyla yakalandı. İzmir\'den yola çıkan ailenin güzergahındaki illerde hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Polisi harekete geçiren hırsızlık olayları, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde meydana geldi. Olayları aydınlatmak için çalışma yürüten Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, hırsızlıkları anne D.Y. (40) ile oğlu E.Y. (24) ve kızı D.B.\'nin (21) gerçekleştirdiğini belirledi. Güven timi, operasyon düzenleyerek, anne ile çocuklarını otogarda gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Anne ile çocuklarının, Kepez ve Konyaaltı ilçelerindeki 10 apartta, sahte bilgilerle oda kiraladıktan sonra tüm odalarda hırsızlık yaptığı belirtildi. İzmir\'den yola çıkan şüphelilerin birçok ilde hırsızlık yaptığı, çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yaparken, güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi. 

Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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