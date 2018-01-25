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(Görüntülü Haber) Ankesörlü telefon soruşturmasında 8 asker adliyeye sevk edildi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyeleri ile ankesörlü telefonlarla görüştükleri belirlenerek gözaltına alınan 8 asker adliyeye sevk edildi

25 Ocak 2018 15:26

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyeleri ile ankesörlü telefonlarla görüştükleri belirlenerek gözaltına alınan 8 asker adliyeye sevk edildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ankesörlü telefonlarla örgüt üyeleri ile görüştükleri belirlenen askerlere yönelik operasyon düzenlendi. Sakarya merkezli İstanbul, İzmir, Kocaeli, Balıkesir, Adana, Çanakkale, Erzurum, Kütahya, Şırnak ve Tunceli\'de yapılan operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından 8 kişi adliyeye sevk edildi. 9 kişinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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