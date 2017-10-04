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(Görüntülü Haber) Ankara'ya şehit ateşi düştü

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Esendere Beldesi'nde, PKK'lı teröristlerin daha önceden yola döşediği el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit düşen 45 ya

04 Ekim 2017 17:22

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'ne bağlı Esendere Beldesi\'nde, PKK\'lı teröristlerin daha önceden yola döşediği el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit düşen 45 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan\'ın Ankara\'daki evine ateş düştü. Karaman nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Piyade Uzman Çavuş Doğan\'ın şehit olduğu haberi, Ankara\'nın Keçiören İlçesi\'ne bağlı Kanuni Mahallesi\'ndeki evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan eşi 40 yaşındaki Fadime Doğan\'la kızları 17 yaşındaki Hatice Kübra ve 12 yaşındaki Ayşe Nisa gözyaşlarına boğuldu. Şehit Doğan\'ın evinin bulunduğu Egem Apartmanı ve sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit evi, acı haberi duyan yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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