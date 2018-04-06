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(Görüntülü Haber) Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan 5 katli binanın çatısında yangın (1)

Muhammet BAYRAM / ANKARA (DHA) - ANKARA'nın Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde bulunan 5 katli binanın çatı kısmında yangın çıktı

06 Nisan 2018 15:45

Muhammet BAYRAM / ANKARA (DHA) - ANKARA\'nın Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi\'nde bulunan 5 katli binanın çatı kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tahliye edilen binadaki yangına müdahale etmeye başladı.

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