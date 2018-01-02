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(Görüntülü Haber) Ankara'da taşeron işçilerin kadro başvuruları başladı

Mustafa TURAPOĞLU- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- ANKARA Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı 105 taşeron işçisi kadro başvurusunda bulundu

02 Ocak 2018 19:23

Mustafa TURAPOĞLU- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- ANKARA Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı 105 taşeron işçisi kadro başvurusunda bulundu. Kamu ve belediyelerde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili başvuru süreci bugün başladı.Taşeron işçiler, istihdam edilecekleri kurumlara 11 Ocak\'a kadar başvuru yapmak zorunda. Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı\'na bağlı 105 taşeron işçisi de bugün başvurdu. Başvuruda bulunan işçilerin heyecanlı oldukları görüldü. EGO Genel Müdürlüğü\'nde 11 yıldan bu yana temizlik personeli olarak çalıştığını söyleyen Murat Kızıl, \"2 Ocak taşeron kardeşlerimizin, ağabeylerimizin bayramı. Bugün bizim bayramımız. Biz bugünü çok bekliyorduk, bizim beklediğimiz kadar evde çocuklarımız, eşimizde bekliyordu. Konut kredisi çekemiyorduk. Üç gün sonra ne olacağını bilmiyorduk. En mutlu günümüz bugün. Bugün sözleşmemizi imzaladık\" dedi. 15 yıldır taşeron işçisi olarak çalıştığını söyleyen Reyhan Tokat ise, \"Çok mutluyuz. 15 yıldır beklediğimiz buydu. İstediğimiz oldu\" diye konuştu. Başvurunun ardından süreç, \'tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı\', \'ilana itirazlar\', \'itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı\', \'sınavın gerçekleştirilmesi\', \'sınav kuruluna itiraz\', \'itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanı\' ile devam edecek.

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