(Görüntülü Haber) Ankara'da tarihi ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-ANKARA\'nın Çankaya İlçesi\'nde 60 yıllık tarihi bina çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.



Yangın, akşam saatlerinde Aziziye Mahallesi Kuloğlu Sokak üzerinde bulunan iki katlı binada çıktı. Kimsenin yaşamadığı öğrenilen yaklaşık 60 yıllık tarihi binada bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın bir anda tüm binayı sardı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Mahalle de paniğe neden olan yangın sonrası, tarihi bina kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.