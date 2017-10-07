(Görüntülü Haber) Ankara'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan çift öldü (2)

KAÇTI, OTOMOBİLİNDE İNTİHAR ETTİ Ankara\'nın Mamak İlçesi\'nde Gökay İ. ile eşi Hilal İ.\'nin öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, otomobille kaçan saldırganın Erol K. olduğunu belirledi. Plakası tespit edilen otomobil, olay yeri yakınında polis ekiplerince durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayan Erol K. kaçtı. Erol K., Hüseyin Gazi Türbesi\'nden Dostlar Mahallesi\'ne inen dağ yolunda aracı durdurup, tabancayla intihar etti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erol K.\'nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, (DHA)