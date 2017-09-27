(Görüntülü Haber) Ankara'da korkutan yangın (3)

ustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)- ANKARA\'da İvedik Organize Sanayi Bölgesi\'nde medikal malzemelerinin bulunduğu 3 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, saat 14:30 sıralarında OSB\'nde bulunan üç katlı bir binanın çatı kısmında çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında, binanın çatı kısmında bulunan malzemeler alev aldı. Çıkan yangın sonrası bölgeyi yoğun duman kapladı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının bitişiğindeki binalara sıçramaması için kısa sürede yangına müdahale etti. Ancak yoğun dumandan dolayı itfaiye ekipleri zaman zaman zor anlar yaşadı. Bu esnada polis çevrede toplanan vatandaşları uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.