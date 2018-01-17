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(Görüntülü Haber) Ankara'da kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı

17 Ocak 2018 02:35

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - Ankara\'nın Sincan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ankara Caddesi\'nde meydana geldi. Nedim Şahin Kök yönetimindeki 06 DY 4679 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen 06 BJ 1464 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Mustafa T. ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi öldü, kamyonet sürücüsü Nedim Şahin Kök ile otomobildeki Samet A., Samet Y., Mutluhan A. ve 1 kişi yaralandı. 

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobilde bulunanların lise öğrencisi olduğu ifade edildi.

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