(Görüntülü Haber) Ankara'da kar yağışı

Ankara\'da gün boyu devam eden sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Ankara\'da dün geceden bu yana zaman zaman etkili olan sağanak yağış, akşam saatlerine doğru yerini kar yağışına bıraktı. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle özellikle Eskişehir yolu üzerinde ilerleyen sürücülerin araç hızını düşürdükleri görüldü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlarda zor anlar yaşadı. Başkentte kar yağışı devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Vatandaşlardan görüntü -Eskişehir yolundan görüntü -Araçlardan görüntü -Detay Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)