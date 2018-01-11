(Görüntülü Haber) Ankara'da kamyonet öğrenci servisine çarptı: 7 yaralı

Muhammet BAYRAM-Mustafa TURAPOĞLU/ ANKARA, (DHA)- ANKARA\'nın Sincan ilçesinde kamyonetin öğrenci servis minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada, 7 öğrenci yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde ilçe merkezi 29 Ekim Bulvarı Mahallesi Gökçek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yasin R. idaresindeki ekmek taşıyan 06 HE 2381 plakalı kamyonet, Serkan K.\'nın kullandığı 40 BC 395 plakalı öğrenci servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle serviste bulunan 7 öğrenci hafif yaralandı. Yaralı öğrenciler ambulanslarla Sincan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.