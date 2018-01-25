(Görüntülü Haber) Ankara'da göçük altında kalan 2 kişi 5 saatte kurtarıldı

Metin ÖZDEMİR- Gökhan CEYLAN/POLATLI (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Polatlı ilçesinde bir evin ahırındaki su kuyusu kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışması ile sağ olarak kurtarıldı.



Polatlı ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Sivri Mahallesi’nde bir evin ahırında yapılan su kuyusu kazı çalışması sırasında Osman Ölmez ve Savaş Baş’ın üzerine toprak göçtü. Göçük ile birlikte 2 kişi, yaklaşık 11 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kaldı. İhbar üzerine sevk edilen AFAD, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Polatlı İtfaiyesi ekipleri toprak altında kalan Ölmez ve Baş’ı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, Savaş Baş’ı kısa süre içerisinde kurtararak hastaneye sevk etti. Ardından toprak altında yaşam mücadelesi veren Osman Ölmez’i kurtarmak için zamanla yarış başladı. Kurtarma ekiplerinin yürüttüğü 5 saatlik çalışma sonucu toprak altından kurtarılan Ölmez’de sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta ilk tedavisi yapılan Ölmez, kendisini kurtaran ekiplere sarılarak teşekkür etti.



Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer’de Sivri Mahallesi’ne giderek kurtarma çalışmalarını izledi.