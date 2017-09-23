(Görüntülü Haber) Ankara'da durak isteyen vatandaşlar, protokol yolunu kapattı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da Kuzey Ankara TOKİ konutlarında oturan yaklaşık 50 kişilik grup, otobüs durağı yapılması için, protokol yolunu trafiğe kapatıp eylem yaptı. Kuzey Ankara TOKİ konutlarında oturan yaklaşık 50 kişi, evlerinin yakınındaki protokol yolu üzerine otobüs durağı yapılması için eylem yaptı. Yol kenarına, \'Fıkra değil gerçek. Büyükşehir Belediyesi Erbakan Bulvarı\'na otobüs durağı yapmadığı için otobüsle evimizin 50 metre önünden geçip Ulus\'tan aktarma yapıp 16 kilometre fazladan yol giderek evimize ulaşabiliyoruz\' yazılı pankart asan konut sahipleri, protokol yolunu trafiğe kapattı. Grup, çok sayıda dilekçe ile başvuruda bulunmalarına karşın, otobüs durağının yapılmadığını söyledi. Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Ferhat Aygün, \"Burada yaklaşık bin kişi yaşıyor. Ama ulaşım sorunu yaşıyoruz. Pursaklar istikametinden gelip evine gitmek isteyen vatandaşlarımız evinin 50 metre önünden geçiyor, ama durak olmadığı için inemiyor. En yakın durak üç kilometre yukarıda. Biz durak yapılmasını istiyoruz\" dedi. Grup, olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleriyle görüştükten sonra dağıldı.