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(Görüntülü Haber) Ankara'da döner bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA Adliyesi önünde 3 kişinin döner bıçaklı saldırısına uğrayan Kemal S

16 Ocak 2018 21:01

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA Adliyesi önünde 3 kişinin döner bıçaklı saldırısına uğrayan Kemal S. başından ve kalçasından yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Sıhhıye\'deki Ankara Adliyesi önünde meydana geldi. Adliye önünde arkadaşını bekleyen Kemal S., iddiaya göre daha önce tanımadığı 3 kişinin döner bıçaklı saldırısına uğradı. Feci biçimde dövülen Kemal S. daha sonra saldırganlar tarafından döner bıçağı ile kalçasından yaralandı. Kanlar içinde kalan Kemal S., saldırganlar olay yerinden kaçtıktan sonra Sıhhıye\'dekipolis kontrol noktasına giderek yardım istedi. Polisin ihbarı üzerine kısa sürede sevk edilen sağlık ekipleri, baş ve kalçasından yaralanan Kemal S.\'yi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Kemal S.\'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
 

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