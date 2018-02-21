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(Görüntülü Haber) Ankara'da bıçaklı gasp şüphelisi tutuklandı

Ankara’da bir markette bıçaklı gasp yapan Abdullah Kılıç, güvenlik kamerasındaki görüntüsünden belirlenerek yakalandı

21 Şubat 2018 15:00

Ankara’da bir markette bıçaklı gasp yapan Abdullah Kılıç, güvenlik kamerasındaki görüntüsünden belirlenerek yakalandı. Adliyeye çıkarılan şüpheli tutuklandı. Olay, 2 gün önce Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Abdullah Kılıç, öğle saatlerinde markete gelerek bir adet su alıp ücretini ödemek için kasaya yaklaştı. Kılıç, kasiyerin yazar kasayı açmasıyla birlikte cebindeki bıçağı çıkararak kasadaki bir miktar parayı aldı. İhbar üzerine olay yerine gelerek incelemede bulunan Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Burada kimliği belirlenen şüpheli, otomobil ile kaçarken, polis ekipleri tarafından Atatürk Orman Çiftliği yakınlarında yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Kılıç, sorgusunda daha önce Etimesgut bölgesinde karıştığı iş yerinden hırsızlık suçunu da itiraf etti. Kılıç, adliyede tutuklanarak cevaevine gönderildi. Görüntü Dökümü: -Güvenlik kamerası görüntüleri Haber: Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)

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