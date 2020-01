(Görüntülü Haber) Ankara'da asayiş uygulaması sırasında kaza kurşunu: 1 polis şehit (3)

ŞEHİT POLİS HAKAN CAN\'IN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI



Gölbaşı\'nda yapılan asayiş denetiminde kaçan bir şüphelinin arkasından açılan uyarı ateşi sırasında polis arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunu ile şehit olan polis memuru 28 yaşındaki Hakan Can\'ın cenazesi öğle namazı sonrası Gölbaşı Kaymakamlığı önüne getirildi.



Burada düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Emniyet Genel Müdürü Servet Yılmaz, CHP Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök ve ilçe protokolü ile birlikte çok sayıda kişi katıldı. Şehit Can\'ın babası Halil, annesi Safiye ve eşi Sevgi Can, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Şehit annesi Safiye Can, oğlunun tabutun üzerine kapanarak, \"Sen bizi nereye bıraktın oğlum. Kurban olduğum Allah\'ım. Oğlum\" diyerek feryat etti.



Şehidin yakınları görevli polisler tarafından sakinleşitirilirken şehidin 3 buçuk yaşındaki kızı Asel Can\'da olan bitenden habersiz cenaze törenini izledi. Törende şehidin özgeçmesinin okunması ardından helallik alınarak dua edildi. Şehidin kızı Asel Can da annesinin kucağından ellerinin açarak babası için dua etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'da şehit kızı Asel ile yakından ilgilendi.



Daha sonra törende konuşan Ankara Valisi Ercan Topaca, şehitlik makamının önemine değinerek her zaman şehit ailesinin yanında olacaklarını ifade etti. Şehidin cenazesi, tören sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Erzincan\'a gönderildi.



Gökhan CEYLAN-Mehmet DEMİR/ANKARA, (DHA)