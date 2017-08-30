(Görüntülü Haber) Anıtkabir'de 30 Ağustos töreni (6)

Mustafa TURAPOĞLU- Gökhan CEYLAN- Özkan ARSLAN / ANKARA (DHA) - ANKARA\'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı için ilk tören Anıtkabir\'de yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulisi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, ve beraberindeki devlet erkanı, Atatürk\'ün huzuruna çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi\'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri\'ni imzaladı ve deftere yazdığı metni okudu. \"15 TEMMUZ GECESİ SERGİLENEN DESTANSI DİRENİŞ ...\" Erdoğan şu ifadelere yer verdi: \"Aziz Atatürk, Büyük Zafer\'in 95. yıldönümünü birkez daha iftiharla kutluyoruz. Kurtuluş Savaşımızın başarıya ulaşmasının müjdecisi olan bu tarihi zaferi Malazgirt\'ten günümüze uzanan zorlu mücadele zincirinin çok önemli bir halkası olarak görüyoruz. 30 Ağustos\'ta kazandığımız zaferden aldığımız güçle Cumhuriyetimizi kurarken hedefimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak olarak belirlemiştik. Türkiye çizdiğiniz hedefler doğrultusunda yoluna devam etmektedir. 15 Temmuz gecesi sergilenen destansı direniş ülkemizin ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik tüm saldırıları bertaraf etme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Sizin, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan bu vatana canımız pahasına sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Ruhunuz şad olsun.\" Resmi törenlerin ikinci adresi ise, Beştepe olacak. Anıtkabir\'e çıkan yollarda güvenlik önleminin alındığı da görüldü. BAHÇELİ İLE AYAK ÜSTÜ SOHBET Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanında bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaşarak ayak üstü kısa bir sohbet gerçekleştirdi. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Güvenlik önlemleri kapsamında, x-ray cihazları da tören alanı girişlerine yerleştirildi. X-ray cihazlarından geçen askerlerin bazılarına kimlik kontrolü yapıldığı görüldü. Elle arama noktalarında ise sivillerin üzeri aranırken bazı askerlere kimlik kontrolü uygulaması yapıldığı görüldü. Çatılarda keskin nişancıların olduğu da objektiflere yansıdı. Anıtkabir\'e çıkan bazı yollar güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılırken, Büyükşehir Belediyesine ait bir kamyonun Anıtkabir\'e çıkan bir yolun ortasında park halinde olduğu görüldü. Tören alanında bulunan bazı kişilerin, \"Recep Tayyip Erdoğan, Dik durma eğilme bu millet seninle, Başkomutanım, reis\" diyerek alkış ve ıslık çalmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan, el sallayarak karşılık verdi.