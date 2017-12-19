(Görüntülü Haber) Andrey Karlov Ankara'da anıldı -2

Mustafa TURAPOĞLU- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - RUSYA’nın Ankara Büyükelçiliği görevini yürütürken, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Andrey Karlov, ölümünün birinci yıl dönümünde Ankara\'da anıldı.



Andrey Karlov için görev yaptığı Rusya\'nın Ankara Büyükelçiliği\'nde anma töreni düzenlendi. Törene, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Alexei Erkhov, Dışişleri Bakanı Müsteşar Yardımcısı Ümit Yardım, Ak Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Rusya Devlet Duması Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrasya Entegrasyonu ve Yurttaşlarla İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Umakhan Umakhanov, Rus Diplomatlar Birliği Konseyi Başkanı İgor Halevinskiy, Rus ve Türk sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Tören, Andrey Karlov\'un büstüne çenek sunumu ile başladı. Ardından katılımcılar büste karanfil bıraktı. Bu sırada bazı kişilerin duygulandıkları görüldü.



Daha sonra büyükelçilik içerisinde program düzenlendi. Karlov için saygı duruşu ile başlayan programda, her iki ülkenin milli marşları okundu.



Burada konuşan Rusya\'nın Ankara Büyükelçisi Alexei Erkhov, \"Karlov\'u unutmayan Türk dostlarına teşekkür ediyorum. Karlov\'un aramızdan ayrılmasına bir yıl oldu, hala onu hatırlıyoruz. Mükemmel bir kişiliği vardı\" dedi.



Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Ak Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar ise yaşanan olayın gün yüzüne çıkana kadar incelemenin devam edeceğini söyleyerek, \"Sayın büyükelçinin yarım kalan hedeflerinin tamamlanması için hepimize görev düşüyor.Yapılacak olan en önemli vazife, ülkelerimiz arasındaki ilişkilere katkıda bulunmak. Bu yöndeki gerekli siyasi irade en üst seviyede mevcut durumda\" diye konuştu.



​Program, Türkiye Devlet Sanatçısı İdil Biret\'in piyano resitali ile sona erdi.

