(Görüntülü Haber) Andırınlı öğrencilere çevre eğitimi

İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ,(DHA) ANDIRIN Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Derneği (AÇEK)\'in ilk okul öğrencileri için hazırladığı \'Öğrencilerimiz çevre bilinci kazanıyor\' projesi kapsamında ilk okul öğrencilerine yönelik gezi programı düzenlendi. Tufanpaşa Mahallesi\'ndeki ilkokul 1\'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı program kapsamında, küçük öğrenciler mahalledeki Şehit Ahmet Bıçakçı Parkını ziyaret etti. Öğretmenleri burada çocuklara çevre hakkında bilgiler verdi. Dernek Başkanı Murat Dal, öğrencilerin çevreye olan duyarlılığını arttırmak için böyle bir proje yaptıklarını anlatarak, \"Öğrencilerimize çevre bilincini aşılamak, ve çevremizdeki olan bitenlerden haberdar etmek için böyle bir program düzenledik, Tufanpaşa İlkokulu 1\'inci sınıf öğrencisi olan 30 öğrencimizi buradaki parka getirerek onlara öğle yemeği ikramında bulunduk, çevreye karşı daha duyarlı olmaları konusunda bilinçlendirdik\" dedi. Öğrenciler, öğle yemeğinin ardından parkta oynayarak eğlendiler.