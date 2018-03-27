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(Görüntülü Haber) Anamur'u toz bulutu sardı

    Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Anamur ilçesini etkisi altına alan yoğun toz bulutu, hayatı olumsuz etkiledi

27 Mart 2018 18:37

 

 

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Anamur ilçesini etkisi altına alan yoğun toz bulutu, hayatı olumsuz etkiledi.

Suudi Arabistan ve Suriye üzerindeki aşırı rüzgarların kaldırdığı çöl tozları Hatay, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş üzerinden Türkiye\'ye giriş yaptı. Havaya karışan yoğun toz nedeni ile görüş mesafesi 1 kilometrenin altına düşerken, güney illerinde etkili olan toz bulutu, Mersin\'in Anamur ilçesini de etkisi altına aldı.

İlçenin 7 kilometre batısındaki Ören Mahallesi, şehir merkezi ve Azı Tepesi\'ni de içine alan bölüm, toz bulutunun içerisinde kaldı. Bazı çilek ve muz seralarına da zarar veren toz bulutunun önümüzdeki günlerde etkisini yitirmesi bekleniyor.




 

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