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(Görüntülü Haber) Anamur'da korkutan yangın

Mithat ÜNALANAMUR(Mersin), (DHA) MERSİN'in Anamur İlçesi'nde çıkan yangın çevreye korku dolu anlar yaşattı

09 Ekim 2017 20:49

Mithat ÜNALANAMUR(Mersin), (DHA) MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde çıkan yangın çevreye korku dolu anlar yaşattı. Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, kalas yığınının hemen yanında kaynatılan reçel kazanının altından kıvılcım sıçraması ile çıkan yangın bir anda büyüdü. Haber verilmesi ile kısa sürede gelen itfaiye ekipleri çevre güvenliği alarak müdahalede bulundu. 45 yaşındaki Halis Tefek\'e ait evin hemen yanında bulunan kalasların içerisinde bir mutfak tüpünün olduğu fark eden itfaiye görevlileri patlamamış olan tüpün soğumasını sağladı. Tazyikli su ile soğutulan tüp yine itfaiye görevlileri tarafından yangın alanından uzaklaştırıldı. Ev sahibi Halis Petek, yangının kendisine sonradan haber verildiğini ve çıkış nedeni hakkında bir bilgisi olmadığını söyledi.

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