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(Görüntülü Haber) Anamur İlçesi'nde 4 dönümlük sazlık alan yandı

Mithat ÜNAL/ ANAMUR(Mersin), (DHA)  MERSİN'in Anamur İlçesi'nde 4 dönümlük sazlık alan yandı

25 Eylül 2017 19:15

Mithat ÜNAL/ ANAMUR(Mersin), (DHA)  MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde 4 dönümlük sazlık alan yandı.


Yangın, ilçeye bağlı Malaklar Mahallesi\'ndeki sazlık alanda meydana geldi. Yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımlar nedeniyle başladığı belirtilen yangın, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Anamur Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler tarafından 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Alevler, 4 dönümlük alana zarar verirken, yakındaki bir muz serası da zarar gördü. Yangın nedeniyle panik yaşayan mahalle sakinleri, \"Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Biz önüne toprak atarak büyümesini önledik. Sonra itfaiye müdahale ederek yangını kontrol altına aldır\" dedi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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