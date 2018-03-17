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Spor

(Görüntülü Haber) Analig Voleybol çeyrek final maçları başladı

Mesut MADAN BURDUR,(DHA) Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Voleybol 2017- 2018 sezonu çeyrek final müsabakaları Burdur'da başladı

17 Mart 2018 14:23

Mesut MADAN BURDUR,(DHA) Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Voleybol 2017- 2018 sezonu çeyrek final müsabakaları Burdur\'da başladı. Analig Voleybol çeyrek final müsabakaları 3 gün sürecek. Turnuvada erkeklerde Adana, Ankara, Antalya, Çankırı, Isparta, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Mersin, Osmaniye ve Sivas; kızlarda Adana, Ankara, Antalya, Hatay, Karaman, Kayseri, Konya, Kırıkkale, Mersin, Nevşehir, Osmaniye ve Yozgat takımları mücadele ediyor. Hüsnü Bayer Spor Salonu, Bahçeşehir Koleji Spor Salonu ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BESYO Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen turnuvada gruplarında dereceye giren takımlar 20- 22 Nisan\'da Afyonkarahisar\'da yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

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