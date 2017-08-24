(Görüntülü Haber) ANADOLU ADALET SARAYI'NDA SİLAHLI SALDIRI (1)
Haber-Kamera: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda görülün cinayet davasının çıkışında bir kişi adliyede silahla vurularak ağır yaralandı
24 Ağustos 2017 15:29
Haber-Kamera: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'nda görülün cinayet davasının çıkışında bir kişi adliyede silahla vurularak ağır yaralandı.
Görüntü Dökümü:
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-olay yerinden görüntüler
DHA-Gündem - Türkiye-İstanbul -
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