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(Görüntülü Haber) ANADOLU ADALET SARAYI'NDA SİLAHLI SALDIRI (1)

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda görülün cinayet davasının çıkışında bir kişi adliyede silahla vurularak ağır yaralandı

24 Ağustos 2017 15:29

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'nda görülün cinayet davasının çıkışında bir kişi adliyede silahla vurularak ağır yaralandı. Görüntü Dökümü: ---------- -olay yerinden görüntüler DHA-Gündem - Türkiye-İstanbul -

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