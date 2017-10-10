(Görüntülü Haber) Ampute Futbol Milli Takımı kupasını aldı

Ali DANAŞ - Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)





Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası\'nda İngiltere\'yi 2-1 yenerek şampiyon olan Ay-Yıldızlı ekip kupasını aldı. Vodafone Park\'ta oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğü ile büyük bir coşku yaşayan milliler, göz yaşları içinde sevindiler. Türk Bayrağı ile takım halinde tribünleri dolaşan ay-yıldızlılar taraftarların tezahüratlarına da eşlik ettiler. Ampute Futbol Milli Takımı madalyalarını ve kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın



Bak\'ın elinden aldı. Milliler daha sonra kupayla beraber, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bilal Erdoğan ve güvenlik görevlileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.