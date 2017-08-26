(Görüntülü Haber) Amerika'dan getirilen otomobil klasik otomobil festivalinde

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, Talas Belediyesi ile Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği (EKOD) tarafından düzenlenen 2\'nci Geleneksel Talas Klasik Otomobil Festivali\'nde restore edilmesi için Amerika\'dan getirilen 1968 model klasik otomobil de yer aldı. Talas ilçesi Mehmet Şafak paraşüt iniş alanında Talas Belediyesi ile Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği tarafından \'2\'nci Geleneksel Talas Klasik Otomobil Festivali\' düzenlendi. Otomobil meraklıları, festivali gezme fırsatı buldu. Klasik otomobil tutkunları araçları inceleyerek, fotoğraf çektirdi. Ziyaretçiler, klasik otomobilleri inceleme fırsatı buldu. Festivale ayrıca restore için ABD\'Den getirilen \'HRD 8093\' plakalı 1968 model İmpala markalı otomobil de sergilendi. Araçla ilgili bilgi veren Fuat Maktav, \"Amerika\'da yaşayan Kayhan Özçilingir arkadaşımızın klasik otomobilini restore için Kayseri\'ye getirdik. Böyle bir festival olunca da aracı sergilemeyi istedik. Aracımızı restore ettikten sonra tekrar Amerika\'ya yollayacağız\" ifadelerini kullandı.Düzenlenen festival Pazar akşamı 17.00\'ye kadar sürecek.