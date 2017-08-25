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(Görüntülü Haber) Amerika'dan gelen paraları FETÖ/PDY üyelerine dağıtan bir kişi yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA, (DHA)- BURSA Emniyet Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda, Amerika'dan gelen paraları örgüt mensuplarına dağıttığı belirlenen 60 yaşındaki M

25 Ağustos 2017 16:14

Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA, (DHA)- BURSA Emniyet Müdürlüğü\'nce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda, Amerika\'dan gelen paraları örgüt mensuplarına dağıttığı belirlenen 60 yaşındaki M.S. İzmir\'in Bergama İlçesi\'nde bankadan dolar çekerken yakalandı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) operasyonlarını sürdürüyor. Emekli devlet memuru olan M.S.\'nin Amerika\'dan gelen paraları FETÖ/PDY\'den gözaltına alınmış veya KHK\'lar tarafından ihraç edilen şahıslara ve ailelerine verdiği tespit edildi. Oğlu da terör örgütü üyeliğinden tutuklanan ve İzmir?de oturan M.S\'ye para gönderileceği bilgisine ulaşan ekipler operasyonu başlattı. M.S, İzmir\'in Bergama ilçesinde bin 25 Amerikan dolarını bankadan çektiği sırada gözaltına alındı. Öte yandan yapılan araştırmalarda, şüpheliye paraların Kanada imamı F.A. tarafından gönderildiği bilgisine ulaşıldı. Zanlıya ortalama her hafta 10 bin lira kadar para geldiği, bu parayı FETÖ/PDY üyelerinin ailelerine EFT, posta çeki gibi yollarla gönderdiği anlaşıldı. Kimliğini açığa çıkartmamak için köpük partilerine katılan M.S, Amerika ile irtibatı sosyal medya üzerinden kuruyordu. Buradan para verilecek ailelerle irtibata geçen M.S\'nin moral artırmaya yönelik mesajlar da attığı tespit edildi. M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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