(Görüntülü Haber) Amedsporlu kadın futbolcuları Beşiktaş maçı heyecanı sardı 

Ahmet ÜN - Burak Emek DİYARBAKIR,(DHA) -

Türkiye Kadınlar Futbol 1\'inci Ligi\'ne bu yıl çıkan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Kadın Takımı, Pazar günü saat 1100\'de Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kadın futbolcular, Beşiktaş ile oynayacakları maça bütün kadınları beklediklerini söyledi.

Doğu ve Güneydoğu Bölgesi\'nde Kadınlar 1\'inci Futbol Ligi\'nde mücadele edecek tek takım olan Amedspor Kadın Takımı, ligin ilk haftasında Pazar günü sahasında Beşiktaş\'ı konuk edecek. 10 takımın mücadele ettiği ligde bu yıl ilk kez yer alacak Amedspor Kadın Takımı, futbolcularının bazılarının üniversite öğrencisi olmasından dolayı antrenman çalışmalarına akşam saatlerinde takımın teknik direktörü Bilal Yakut eşliğinde sürdürüyor. Amedspor Kadın Takımı Antrenörü Bilal Yakut, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kadınların 1\'inci ligdeki tek temsilcisi olduklarını belirterek, Beşiktaş ile yapacakları ilk maçın heyecan dolu geçeceğini söyledi.

KADINLARI FUTBOLA KAZANDIRMAK İÇİN AİLELERİ İKNA ETMEK ZOR OLDU

Amedspor Kadın Takımı oyuncularının büyük bir bölümünün kendi alt yapılyarında yetiştiğini dile getiren Yakut, İlk etapta kadınları futbola kazandırmak için aileleri ikna etmek için çok uğraştık. Futbolcularımızın 8\'i üniversitede okuyor. Kadın takımımızın varlığı, futbolcularımızın eğitim görmeleri açısında çok büyük bir önem arz ediyor. Kadın futbol takımında 10 yıldır görev yapıyorum. İlk başladığım zaman, spordaki cinsiyet sorunu bizim karşımıza çıkmıştı. Kadınlar futbol oynar mı gibi sorunlarla karşılaştık. Fakat kadınların isteklerini ailelerine anlattık. Daha sonra elde ettikleri başarılar ve üniversite eğitimine atılmaları bizim işlerimizi kolaylaştırdı. İlk etapta bölgenin yapısından hem de kadın futbolunun bölgede ilk başlangıcının biz olduğumuz için hiç hoşnut karşılanmadı. Zorlandık, aileleriyle görüşüp, ikna ettik, başardık. Şimdi ise aililer kızlarını bize getiriyorlar. Diyarbakırlı olmayıp da aramızda olanlar da var. Spordaki memleket karmaşasını ortadan kaldırmak için Amedspor iyi bir projedir. Batıdaki kardeşlerimizin de gelip bizimle omuz omuza mücadele vermesi beraberliğimiz için önemli bir örnek olacaktır. Aramızda İzmirli olan futbolcularımız da var dedi.

BEŞİKTAŞ\'I AĞIRLAMAKTAN BÜYÜK KEYİF DUYACAĞIZ

Bilal Yakut, Pazar günü sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçı için ise Beşiktaş bizden daha çok tecrübeli bir takım. Onlarla iletişim halinde bulunduk. Onları burada ağırlamaktan büyük keyif duyacağız. Beşiktaş\'ı biz burada Amedspor\'un misafirperverlik değeriyle en iyi şekilde ağırlayacağız diye konuştu.

GÜZİDE ALÇU ÇENEDEN ÇOK AYAKLARIMIZI KONUŞTURMAYI SEVİYORUZ

Takım kaptanı Güzide Alçu ise 9 yıldır Amedspor\'da futbol oynadığını ifade ederek, kadınlara kaptanlık yapmanın kolay ve zor yanları olduğunu belirtti.

Güzide Alçu sözlerini şöyle sürdürdü Çünkü aynı duyguları yaşıyoruz. Bir yandan da zordur. Çünkü çene biraz durmuyor. Çeneden çok, biz ayaklarımızı konuşturmayı seviyoruz. Erkeklerin feodal yapısından dolayı, kadınlar hep bir arka plana atılıyor. Kadınları futbola buluşturmak için bir çok yere pankartlar astık. Unutmasınlar ki, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Biz de Amedspor erkek takımının arkasındayız. Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağımız maça tüm taraftarlarımızı davet ediyoruz.

HEM TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ HEM DE ORTA SAHA OYUNCUSU

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 1\'inci sınıf öğrencisi olan Dilan Kaya bir yandan tıp eğitimi gördüğünü diğer yandandan Amedspor Kadın Takımında top koşturduğunu söyledi. Takımda orta saha oyuncusu olarak görev yapan Dilan Kaya, hem doktorluk hem de futbolu bir arada yürütmenin zor olduğunu, ama sevince buna katlandığını söyledi. Küçüklüğünden beri futbola ilgi duyduğunu anlatan Dilan Kaya, Bazen antremanlardan dolayı derse giremediğim zamanlar oluyor. Gece geç saatlere kada ders çalıştığım zamanlar oluyor. Çok dinlenmeye vaktim pek olmuyor. Ama hem doktorluğu hem de futbolu seviyorum. Hem iyi bir doktor olmak istiyorum hem de Amedspor\'da iyi bir yere gelmek istiyorum. İkisinden de vaz geçmeyeceğim. Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağımız maç için çok heyecanlıyım. Kendimize güveniyoruz ve iyi bir maç çıkaracağız dedi.