(Görüntülü Haber) Amed Sportif Faaliyetler'in doktoru, bu kez uçakta hayat kurtardı

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR- Ankara seferini yapan yolcu uçağında bulunan ve uçak, Kayseri üzerindeyken kalp krizi geçiren hastaya müdahale eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü\'nün doktoru Hakan Tekin (43), hastayı yaşama döndürdü. Hastanın durumunu stabil hale getiren Tekin\'in müdahalesi sonrasında uçak, Ankara\'ya indi. Bu sırada uçağa giren sağlık görevlileri, kalp krizi geçiren hastayı ambulansla hastaneye kaldırdı. Dr. Tekin, geçen yıl da Karagümrük maçında kendilerine tepki gösteren ve dilinin boğazına kaçmasıyla kalp krizi geçiren bir taraftara müdahale edip, hayata döndürmüştü. Diyarbakır\'dan Ankara\'ya saat 10.00\'da hareket eden yolcu uçağı, Kayseri üzerinde uçarken, yolcular arasında bulunan Fener Alp (43), aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcuya ilk müdahaleyi uçakta bulunan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü\'nün doktoru Hakan Tekin yaptı. PTT İkinci Lig Kırmızı Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler kafilesinin hafta sonu yapacağı maç için Ankara\'ya gitmek üzere uçakta olduğu, Ankara\'dan karayoluyla Kastamonu\'ya geçeceği öğrenildi. Takımla birlikte maça gitmek için uçakta bulunan Tekin, yaptığı müdahaleden sonra hastanın değerlerini stabil hale getirirken, uçağın yolculuğuna devam etmesi kararlaştırıldı. Dr. Tekin, hastaya yaptığı yaptığı müdahaleyi şöyle anlattı: \"Hastanın bilinci kayıptı, tansiyonu düşük ve rengi soluktu. Yanına vardığımızda bilinç tamamen kaybolmak üzereydi. Yatırdık, o sıra kendinden geçti. Göğsüne biraz baskı yaptık. Ondan sonra oksijen vererek, kendine getirdik. Hasta kendine geldikten sonra kalbinde daha önceden problem olduğunu söyledi. Kalp krizine benzer bir belirti vardı. Daha sonra kalp krizi olduğu çıktı. Hasta, kendini iyi hissettiğini söyledi. Aksi durumda uçağın inme durumu vardı. Kendini iyi hissettiğini söyleyince biz de genel durumunu iyi görünce yolculuğuna devam etme kararı aldı. Bunda çevredeki yolcuların büyük desteği oldu. Benden daha çok çaba sarf ettiler. Yolculardan birinde aspirin olmazsa belki daha kötü olurdu. Dil altı verdik. Daha sonra hasta rahatladı. Uçak indikten sonra ambulans hemen hazır bekliyordu. Hastaneye naklettiler.\" Uçak Ankara\'ya inince haber verilen sağlık ekipleri, uçağa girerek, kalp krizi geçiren Fener Alp\'i sedyeyle uçaktan çıkarıp, ambulansla hastaneye götürüldü. Yolcular ve Alp, uçaktaki müdahalesi için Dr. Tekin\'e teşekkür etti. KENDİLERİNE TEPKİ GÖSTEREN TARAFTARI KURTARMIŞTI Amed Sportif Faaliyetler’in takım doktoru Tekin, 14 Nisan 2016 tarihinde, İstanbul\'da oynanan ve 1-1 berabere biten Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler maçından sonra kendilerine tepki gösteren ve saldırmak için yanlarına gelmeye çalıştığı sırada fenalaşıp, yere düşen bir taraftara ilk müdahaleye yapmıştı. Dili boğazına kaçan ve kalp krizi geçiren taraftarı müdahale ederek, hayata döndüren Dr. Tekin, o dönem yaptığı açıklamada şunları söylemişti: \"Görevli polislerin \'Doktor yok mu?\' çağrısını duydum. Bu çağrıyı duyar duyamaz, sesin geldiği yöne gittim. Polislerin yanında yere yığılmış, Fatih Karagümrüklü bir taraftarı gördüm. Hemen ona müdahale ettim. Dilini yutan ve kalp krizi geçirdiğini düşündüğüm taraftara gerekli müdahaleleri yapmaya başladım. Mosmor olan ve 35-40 yaşları arasında olan taraftarın önce boğazına kaçan dilini çıkardım. Daha sonra hastanın rahat bir nefes almasını sağladım. Yaklaşık 15 dakika boyunca hastaya müdahale ettim. Hasta, kendine geldi ve durumu normalle döndü. Sağlık durumu iyi olan taraftar, daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.\"