(Görüntülü Haber) Amcasının tüfek ve bıçaklı saldırısında oğlu ölen kadın da kurtarılamadı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU\'da iki hafta önce amcası Rüstem Kılıç (38) tarafından tüfekle vurulup, bıçaklanarak ağır yaralanan Bahar Kılıç (36), yaşamını yitirdi. Bahar Kılıç\'ın oğlu Ömer Kılıç (11) annesini korumak isterken öldürülmüş, ormanda saklanan zanlı ise bir hafta sonra yakalanarak tutuklanmıştı. Ordu\'nun Perşembe ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi\'nde 1 Şubat\'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, Rüstem Kılıç, elinde av tüfeği ve bıçakla yeğeni Bahar Kılıç\'ın evine gitti. Bahar Kılıç\'ın eşi Mustafa Kemal Kılıç ile birlikte çalışarak arıcılık yapan Rüstem Kılıç, kapıyı zorla kırarak içeriye girdi. Eve giren amca, Bahar Kılıç\'a elindeki tüfekle önce ateş etti, sonra da bıçakladı. Ağır yaralanan Bahar Kılıç\'ın oğlu Ömer Kılıç (11), Rüstem Kılıç\'ın elindeki tüfeği almaya çalışırken bıçak darbeleriyle olay yerinde öldü. Rüstem Kılıç, Bahar Kılıç\'ın kızı E.K.\'yi de (14) kolundan tutup sürükleyerek zorla ormana götürmeye çalıştı. Yolda bir odun parçası bulan E.K., şüphelinin kafasına vurarak yere düşürdü ve gece karanlığında kaçmayı başardı. Bir eve sığınan E.K., cep telefonuyla da jandarmayı arayıp yardım istedi. İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Fatsa komando bölüğü ekipleri bölgeye sevk edilerek, mahallenin etrafını sardı. Ormanda saklanan Rüstem Kılıç, bir hafta sonra komandolar tarafından yakalanarak çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Rüstem Kılıç’ın ifadesinde alkollü olduğunu, olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Ömer Kılıç ise toprağa verildi. Ordu\'dan Samsun Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi\'ne sevk edilen Bahar Kılıç, 15 gündür tedavi gördüğü hastenede bu sabah yaşamını yitirdi. AYDIN\'DAN DEHŞETE TANIK OLDU Bahar Kılıç\'ın eşi Mustafa Kemal Kılıç\'ın Aydın\'da arıcılık yaptığı, evinin ıssız bir yerde olması nedeniyle de güvenlik kamerası taktırdığı ortaya çıktı. Evin önündeki güvenlik kamerası görüntülerini anlık cep telefonundan da izleyen Mustafa Kemal Kılıç\'ın, kızının gece yarısı telefon açmasıyla da olay anını izlediği öğrenildi. Jandarma tarafından el koyulan güvenlik kamera görüntülerinde, Rüstem Kılıç\'ın tüfekle eve geldiği ve içeriye girdiği, 12 dakika içeride kaldıktan sonra küçük kızı sürükleyerek götürdüğü görüntülerin yer aldığı belirtildi. Bu arada olay sırasında evde bulunan 10 aylık bebeğin ise saldırgan tarafından fark edilmediği öğrenildi.