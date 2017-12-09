T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Ambulansın çekici ile emniyet şeridi savaşı

Çekici sürücüsü, ambulansa emniyet şeridin açmamak için direndi

09 Aralık 2017 15:06

Çekici sürücüsü, ambulansa emniyet şeridin açmamak için direndi. Ambulans sürücüsü, anons bile yaptı, ancak yine fayda etmedi. O anları ambulans görevlileri cep telefonuyla görüntüledi. Haber: Erhan TEKTEN İstanbul DHA Ambulans için dakikalar hatta saniyeler bile çok önemli. O ambulanslardan biri dün öğle saatlerinde bir hastayı, hastaneye yetiştirmek için İstanbul trafiğindeydi. TEM Seyrantepe mevkiinde trafik yoğundu. Ambulans sürücüsü emniyet şeridini bir türlü kullanamadı. Nedeni ise bir araç çekicisiydi. Emniyet şeridinde ilerleyen ambulansın önünde geçen çekicinin şoförü yol vermemekte inat etti. Bunun üzerine ambulanstaki görevlinin megafonla \'çekici emniyet şeridinden ayrıl, acil hastamız var\' anonslarına aldırış etmeyen çekici şoförü, bir türlü emniyet şeridini boşaltmadı. Ambulans görevlileri bu anları cep telefonu kameraları ile görüntüledi. Görüntüler 46 saniye sürüyor, ancak ambulans görevlileri, çekicinin yaklaşık 1,5 dakika sonra emniyet şeridini açtığını belirtiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AmbulansHaber Erhan TEKTENDHA AmbulansTEM SeyrantepeNedeniEmniyetBununGörüntüler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24