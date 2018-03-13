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(Görüntülü Haber) Amatör tiyatrocular, kadınlar için sahne aldı

Eyyüp BURUN GAZİANTEP,(DHA) Gaziantep merkez Oğuzeli İlçe Belediyesi tarafından, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle, amatör oyunculardan oluşan tiyatrocuların oynadığı 'Sessiz Çığlık' isimli tiyatro gösterisi sergilendi

13 Mart 2018 14:47

Eyyüp BURUN GAZİANTEP,(DHA) Gaziantep merkez Oğuzeli İlçe Belediyesi tarafından, \'8 Mart Dünya Kadınlar Günü\' nedeniyle, amatör oyunculardan oluşan tiyatrocuların oynadığı \'Sessiz Çığlık\' isimli tiyatro gösterisi sergilendi. Oğuzeli Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi\'nde gerçekleştirilen gösterime, Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan ve vatandaşlar katıldı. Başkan Kılıç, tiyatro gösterimini farkındalık oluşturmak adına gösteriyi gerçekleştirdiklerini ifade ederek şunları dediBugün burada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlemiş olduğumuz amatör bir tiyatro gösterimi yapacağız. Bu tiyatronun ana fikri kadına şiddet ve çocuk gelinler olacak. Bunu bir tiyatro şeklinde halkımızla paylaşmayı uygun bulduk. Biliyorsunuz bizim kültürümüzde kadının ayrı bir yeri ve önemi var. Hem dinimiz açısından, hem Türk kültürü açısından. Günümüze baktığımız zaman bunda maalesef birçok eksiklikler görüyoruz. Peygamber efendimiz ilk vahiyi aldığında bunu paylaştığı kişi bir kadındı yani hazreti Hatice validemizdi. Yine Türk kültüründe devleti Han ile yanındaki hanımı beraber yönetirdi. Bu kadar ki önemliydi ama günümüzde baktığımız zaman maalesef çok üzücü olaylar gündeme gelmekte. İlk emri \'oku\' olan bir dinin temsilcileri olarak, kadına ilk seçme ve seçilme hakkı veren Türkiye Cumhuriyeti olarak, yaşadığımız olaylar ve tablolar İslam alemine ve Türk milletine yakışmıyor. Bizde ufakta olsa bir farkındalık oluşturmak adına bir tiyatro gösterisi düzenledik. Gelen misafirlerimize bir hatırlatmada bulanacağız. Kendi dinimizin esasını, kültürümüzün esasını misafirlerimizle paylaşmak istedik. Daha sonra tamamı amatör tiyatroculardan oluşan topluluğun sunduğu tiyatro gösterimi büyük ilgi gördü.

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